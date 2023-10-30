Дмитро Комаров у своєму Telegram-каналі запропонував українцям подивитися кадри, які він із командою назнімав іще до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Комаров показав секрети виготовлення одного з найдорожчих продуктів - чорної ікри під Києвом, а також здивував незвичайним польотом на унікальному гелікоптері українського виробництва.

"Під час зйомок третього сезону "Мандруй Україною" - ще до початку повномасштабного вторгнення - мені випала нагода випробувати на собі найдивовижніший спосіб подорожувати. Унікальний гелікоптер українського виробництва дозволяє за 3 години небом дістатись з Києва в Одесу", — розповів Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров пише, що сюжет про це диво авіації увійшов в третій випуск третього сезону проєкту "Мандруй Україною".

"Також у програмі ви дізнаєтесь секрети виготовлення одного з найдорожчих продуктів - чорної ікри", — додав ведучий.

Напередодні Дмитро Кшмаров представив п'ятий, завершальний фільм із циклу "Рік. Харківщина", присвячений річниці Слобожанського контрнаступу.



Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів ведучому, що найбільш драматичні і хвилюючі моменти були, коли захисники бачили перед собою Кремінну, Сватове, але вже не могли просунутись вперед, хоча противника там було мінімум.

"Тому що просто банально не було резервів. І техніка виходила з ладу. На жаль, ми несли втрати і серед наших військовослужбовців. Ну і почалися дощі. Це головна проблема, яка нас зупинила", — пояснив Сирський.

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