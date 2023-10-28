Ведуча "1+1" Марічка Падалко після розбору Радіодиктанту національної єдності розмістила на своїй сторінці в Instagram важливий пост на тему мовного питання в Україні.

Марічка Падалко відзначила, що зараз для неї "мовною" перемогою є дві прості речі. По-перше, це можливіть отримати послугу українською.

"Це потребувало багато сил в Києві ще 10 років тому, коли не з першого, а з п’ятого разу можна було замовити дітям на день народження аніматора українською чи пояснити, що на торт тобі не потрібен напис «с днём рождения🤬». Зараз з цим проблем немає, на щастя", — пише Марічка Падалко.

На думку ведучої, друга "перемога" — знайти дітям секцію, де викладач спілкується українською.

"Це теж в Києві суттєво покращилося. Окрім … дитячого футболу. Хотілося, щоб такі усвідомлені громадяни, як Олександр Шовковський, якось повпливали на «традиції» київського «Динамо», яке в столиці задає цей дурний тон російсько-матюкливого спілкування із дітьми на тренуваннях", — наголосила Марічка Падалко.

Ведуча "1+1" Марічка Падалко вже тривалий час є амбасадоркою руху "Єдині", і, на її думку, цей проєкт вже зробив багато, щоб допомогти людям подолати психологічний і мовний бар’єр і почати говорити українською.

"Лагідна українізація може бути не менш потужною силою, ніж суворі закони, хоча і вони теж потрібні", — додала Марічка Падалко.

Останні новини України:

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.