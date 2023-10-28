Известная украинская ведущая, звезда телеканала "1+1" Маричка Падалко рассказала о двух "языковых" победах в Украине.

Ведущая "1+1" Маричка Падалко после разбора Радиодиктанта национального единства разместила на своей странице в Instagram важный пост на тему языкового вопроса в Украине.

Маричка Падалко отметила, что сейчас для нее "языковой" победой являются две простые вещи. Во-первых, это возможность получить услугу на украинском.

"Это требовало много сил в Киеве еще 10 лет назад, когда не с первого, а с пятого раза можно было заказать детям на день рождения аниматора на украинском языке или объяснить, что на торт тебе не нужна надпись «с днем ​​рождения🤬». Сейчас с этим проблем нет, к счастью", - пишет Маричка Падалко.

По мнению ведущей, вторая "победа" — найти детям секцию, где преподаватель общается на украинском.

"Это тоже в Киеве существенно улучшилось. Кроме… детского футбола. Хотелось, чтобы такие осознанные граждане, как Александр Шовковский, как-то повлияли на «традиции» киевского «Динамо», которое в столице задает этот дурной тон российско-матерного общения с детьми на тренировках", - подчеркнула Маричка Падалко.

Ведущая "1+1" Маричка Падалко уже долгое время является амбассадором движения "Єдині", и, по ее мнению, этот проект уже сделал многое, чтобы помочь людям преодолеть психологический и языковой барьер и начать говорить по-украински.

"Ласковая украинизация может быть не менее мощной силой, чем строгие законы, хотя и они тоже нужны", - добавила Маричка Падалко.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.