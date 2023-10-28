Поточні тарифи на газ для українців нижчі за ринкові, і це перешкоджає розвитку системи, стимулюванню енергоефективності та збереженню енергії.

В "Нафтогазу" назвали тариф на газ до кінця зими. Стало відомо, скільки коштуватиме кубометр. Таку інформацію про тарифи на газ надав голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Як повідомили у "Нафтогазі", Україна збереже поточні тарифи на газ протягом зимового періоду, і вони складатимуть 7,96 гривень за кубометр для населення та 7,42 гривень для підприємств у секторі теплокомуненерго. Незважаючи на постійні спроби російської федерації вплинути на ситуацію, ринок газу залишається стабільним - тому тарифи на газ залишаться стабільними.

Голова правління "Нафтогазу" підкреслив, що тарифи на газ залишаються незмінними як для населення, так і для підприємств у секторі теплокомуненерго, і немає потреби турбуватися через можливе зростання витрат на газ.

Проте, щодо розвитку енергетичної системи України, модернізації та впровадження ринкових механізмів, Чернишов зауважив, що потрібно приділити увагу питанням, пов'язаним з ринком енергії.

Він зазначив, що поточні тарифи на газ для українців нижчі, ніж ринкові, і це перешкоджає розвитку системи, стимулюванню енергоефективності та збереженню енергії. Він підкреслив, що лише впровадження правил ринку може сприяти розвитку енергоефективності в Україні, яка наразі залишається на низькому рівні.

Джерело: Радіо Свобода.

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