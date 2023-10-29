"Холостячка" Ксенія Мішина вирішила показати фотографії із відпочинку. Зірка їх опублікувала в Інстаграм, де ділиться як творчістю, а й особистими кадрами.

"Пляшка з водою в магазині коштує 1 $, та ж пляшка з водою в готелі - 3 $, в аеропорту 5 $. Та ж пляшка, та ж марка - змінюється тільки місце. Кожне місце дає різну цінність одному і тому ж предмету.

Тому перш ніж діагностувати у себе депресію та занижену самооцінку – просто спробуйте поміняти місце та оточення”, - написала зірка у публікації.

Українці поставили тисячі лайків та написали коментарі до публікації зірки:

"Пропоную відписатися всім адекватним людям. Я зроблю це прямо зараз. Нехай не отримує монетизації",

"Два світу: одні копійки віддають на дрони, а інше... створення (не хочу ображати) спочатку викладає роботу ППО в Києві, а тепер хизується відпочинком. Гадко і дико від такого",

"Та у кого війна, а у кого відпочинок. Прості люди останнє віддають на ЗСУ, а ви «зірки» піаритеся як не весіллями на 200000000 грн. то лакшері відпочинком. Я вас усіх ненавиджу. Мерзотності".

Варто зазначити, Ксенія Мішина – відома українська актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому артистка не рідко наривається на критику від українців через свої публікації.

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