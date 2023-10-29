"Холостячка" Ксения Мишина решила показать фотографии из отдыха. Звезда их опубликовала в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Бутылка с водой в магазине стоит 1$, та же бутылка с водой в отеле – 3$, в аэропорту 5$. Та же бутылка, та же марка - меняется только место. Каждое место дает разную ценность одному и тому же предмету.

Поэтому прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку – просто попробуйте поменять место и окружение", - написала звезда в публикации.

Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии к публикации звезды:

"Предлагаю отписаться всем адекватным людям. Я сделаю это прямо сейчас. Пусть не получает монетизации",

"Два мира: одни копейки отдают на дроны, а другое.... создание (не хочу оскорблять) сначала преподает работу ПВО в Киеве, а теперь кичится отдыхом. Гадко и дико от такого",

"Да у кого война, а у кого отдых. Простые люди последнее отдают на ВСУ, а вы «звезды» пиаритесь как не свадьбами на 200000000 грн. то лакшери отдыхом. Я вас всех ненавижу. Мерзости".

Стоит отметить, Ксения Мишина - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом артистка не редко нарывается на критику от украинцев из-за своих публикаций.

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