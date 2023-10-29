Настав час зосередитися на речах, які наближають нас до наших друзів, сім'ї та інших людей.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 29 жовтня. Судячи з читання карт Таро, це чудовий день для всіх знаків зодіаку.

Ми маємо пам'ятати про свій вибір, коли знаходимося поряд з іншими. Ми можемо колективно бути вразливими до тиску з боку однолітків і хотіти, щоб люди робили трохи більше, ніж треба.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 29 жовтня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Десятка пентаклів.

Ви невпинно працювали, щоб досягти того, що ви маєте сьогодні. В результаті вам є за що вдячними. Ваше здоров'я, ваше процвітання та ваш успіх. Навіть якщо ви ще не там, де хочете, ви туди дістанетеся.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч.

Не дозволяйте темній стороні життя збити вас з пантелику. Так легко мислити негативно, коли натикаєшся на перешкоду.

Будь-яке трапляється. Ця маленька невдача у ваших стосунках стане приводом для сміху у майбутньому. Зараз все здається таким напруженим, але скоро ти повернешся до свого колишнього стану.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сила

У вас немає причин будувати фасад. Ви можете бути одночасно слабким та сильним.

Коли ви можете визнати, що були неправі або припустилися помилки, це показує гарний характер. Ви можете бути скромними і це головне.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дурень

Ви готові вступити у стосунки ногами вперед. Ваше серце може сказати, що ця людина особлива і незвичайна. Переживання любові, яке ви відчуваєте, не схоже ні на що, чим ви коли-небудь ділилися з іншою людиною. Це єдиний у своєму роді момент.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Повішений.

Не заспокоюйтесь і не терпіть того, чого ви не хочете. Досить зображати хорошу людину. Якщо ви відчуваєте, що щось не працює для вас у стосунках, висловіть свою думку.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї.

Коли ви знаходитесь у відносинах, для того, щоб вони склалися, потрібні дві людини.

Але будуть дні, коли один із вас відчує себе погано, а іншому, можливо, доведеться зробити трохи більше. Це прекрасне почуття – дарувати і приймати кохання з людиною, яка робить те саме для тебе.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Слід очікувати плутанини. Коли ви не впевнені, чи ви готові до відносин, цілком нормально завмирати на темі зобов'язань.

Ви можете бути готові поговорити з людиною чи навіть пофліртувати, але бути у стосунках на 100 відсотків – це велика справа.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Трійка Кубків.

Ви виконуєте рухи. Щось вам здалося невідповідним, і ви не впевнені, що саме. Коли ваше серце невпевнене, зверніть увагу.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Можливо, сьогодні хтось пліткує з вами, і вам вирішувати, чи терпітимете ви, коли він викликає занепокоєння, говорячи на тему, про яку йому слід мовчати.

Можливо вам не сподобається підслуховувати те, що їм потрібно. Але це також урок для вас: будьте обережні з людьми, яких ви знаєте, які пліткують.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Минуле може бути чудовим місцем, особливо коли ви з любов'ю думаєте про людину, яку колись любили.

Ви не можете повернутися назад, але можете оцінити те добро, яке це принесло у ваше життя.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Пентакль.

Кожен день - це подарунок, і вам надано можливість побачити світ і зробити те, що інші не можуть.

Вам так багато дано. Тож. ти став такою щедрою людиною.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Король Жезлов.

У вас є іскра ідеї, і вона викликає у вас бажання почати винаходити щось.

Можливо, для початку вам не знадобиться багато чого, крім вашого власного кохання, сліз та прагнення до успіху.

Джерело: yourtango .

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