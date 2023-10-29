Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 29 октября. Судя по чтению карт Таро, это отличный день для всех знаков зодиака.
Мы должны помнить о своем выборе, когда находимся рядом с другими. Мы можем коллективно быть уязвимыми для давления со стороны сверстников и хотеть, чтобы люди делали немного больше, чем следует.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 29 октября.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Десятка Пентаклей.
Вы неустанно работали, чтобы достичь того, что вы имеете сегодня. В результате вам есть за что быть благодарными. Ваше здоровье, ваше процветание и ваш успех. Даже если вы еще не там, где хотите, вы туда доберетесь.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Девятка Мечей.
Не позволяйте темной стороне жизни сбить вас с толку. Так легко мыслить негативно, когда натыкаешься на препятствие.
Всякое случается. Эта маленькая неудача в ваших отношениях станет поводом для смеха в будущем. Сейчас все кажется таким напряженным, но скоро ты вернешься к своему прежнему состоянию.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Сила
У вас нет причин строить фасад. Вы можете быть одновременно слабым и сильным.
Когда вы можете признать, что были неправы или допустили ошибку, это показывает хороший характер. Вы можете быть скромными, и это главное.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Дурак
Вы готовы вступить в отношения ногами вперед. Ваше сердце может сказать, что этот человек особенный и необычный. Переживание любви, которое вы испытываете, не похоже ни на что, чем вы когда-либо делились с другим человеком. Это единственный в своем роде момент.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Повешенный.
Не успокаивайтесь и не терпите того, чего, как вы знаете, вы не хотите. Хватит изображать хорошего человека. Если вы чувствуете, что что-то не работает для вас в отношениях, выскажите свое мнение.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Шестерка Пентаклей.
Когда вы находитесь в отношениях, для того, чтобы они сложились, нужны два человека.
Но будут дни, когда один из вас почувствует себя плохо, а другому, возможно, придется сделать немного больше. Это прекрасное чувство – дарить и принимать любовь с человеком, который делает то же самое для тебя.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Двойка Кубков.
Следует ожидать путаницы. Когда вы не уверены, готовы ли вы к отношениям, вполне нормально замирать на теме обязательств.
Вы можете быть готовы поговорить с человеком или даже пофлиртовать, но быть в отношениях на 100 процентов — это большое дело.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Тройка Кубков.
Вы выполняете движения. Что-то вам показалось неподходящим, и вы не уверены, что именно. Когда ваше сердце неуверенно, обратите внимание.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Паж Мечей.
Возможно, сегодня кто-то сплетничает с вами, и вам решать, будете ли вы терпеть, когда он вызывает беспокойство, говоря на тему, о которой ему следует молчать.
Возможно, вам не понравится подслушивать то, что им нужно. Но это также урок для вас: будьте осторожны с людьми, которых вы знаете, которые сплетничают.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Шестерка Кубков.
Прошлое может быть прекрасным местом, особенно когда вы с любовью думаете о человеке, которого когда-то любили.
Вы не можете вернуться назад, но можете оценить то добро, которое это принесло в вашу жизнь.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Туз Пентаклей.
Каждый день — это подарок, и вам предоставлена возможность увидеть мир и сделать то, что другие не могут.
Вам дано так много. Поэтому. ты стал таким щедрым человеком.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Король Жезлов.
У вас есть искра идеи, и она вызывает у вас желание начать изобретать что-то.
Возможно, для начала вам не понадобится многого, кроме вашей собственной любви, слез и стремления к успеху.
Источник: yourtango.
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