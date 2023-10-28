Компанія ДТЕК запровадила посилений режим для енергетиків та попереджає про аварійні відключення.

Як повідомляють у ДТЕК, синоптики прогнозують, що 28 жовтня протягом усього дня вируватиме дощ та сильний вітер. Синоптики передбачають загрозливу погоду. Тому через це доведеться готуватись до можливих аварійних відключень світла.

У ДТЕК розповіли, де можуть бути аварійні відключення електроенергії.

Компанія ДТЕК ввела посилений режим для енергетиків у Києві, Київській та Донецькій областях через прогнозовані пориви вітру, які можуть призвести до падіння дерев і пошкодження ліній електропередач.

Компанія ДТЕК попереджає, що складні погодні умови можуть спричинити аварії на мережах електропередачі, тому енергетики вже з ночі працюють у посилених режимах та проводять роботи з ліквідації можливих наслідків негоди. Українцям рекомендується дотримуватися правил безпеки та уникати наближення до ліній електропередач.

Сильний вітер із поривами до 22 м/с також спостерігається в Києві зранку 28 жовтня. В українській столиці шторм призвів до падіння десятків дерев та пошкодження бетонних огорож.

Унаслідок цього в Шевченківському районі Києва сталася трагедія, коли дерево впало на людину, що призвело до її смерті, та інша жінка отримала травму хребта через падіння гілок. Ураґан також спричинив відключення електропостачання в деяких населених пунктах Львівської та Рівненської областей.

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