Компания ДТЭК ввела усиленный режим для энергетиков и предупреждает об аварийных отключениях.

Как сообщают в ДТЭК, синоптики прогнозируют, что 28 октября в течение всего дня пройдет дождь и сильный ветер. Синоптики предполагают угрожающую погоду. Поэтому придется готовиться к возможным аварийным отключениям света.

В ДТЭК рассказали , где могут быть аварийные отключения электроэнергии.

Компания ДТЭК ввела усиленный режим для энергетиков в Киеве, Киевской и Донецкой областях из-за прогнозируемых порывов ветра, которые могут привести к падению деревьев и повреждению линий электропередач.

Компания ДТЭК предупреждает, что сложные погодные условия могут привести к авариям на сетях электропередачи, поэтому энергетики уже с ночи работают в усиленных режимах и проводят работы по ликвидации возможных последствий непогоды. Украинцам рекомендуется соблюдать правила безопасности и избегать приближения к линиям электропередач.

Сильный ветер с порывами до 22 м/с также наблюдается в Киеве с утра 28 октября. В украинской столице шторм привел к падению десятков деревьев и повреждению бетонных заборов.

В результате в Шевченковском районе Киева произошла трагедия, когда дерево упало на человека, что привело к его смерти, и другая женщина получила травму позвоночника из-за падения ветвей. Ураган также вызвал отключение электроснабжения в некоторых населенных пунктах Львовской и Ровенской областей.

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