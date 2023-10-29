Alyona Alyona, справжнє ім'я якої Альона Савраненко, опублікувала на своїй сторінці в Instagram потужний пост на тему мовного питання в Україні.

Alyona Alyona відвідала будинок "Слово" у Харкові та нагадала українцям його історію, і що раніше місто було центром відродження української культури.

"У 1820‑х роках Харків став центром відродження української культури. Тут з’явилися перші видання з мовознавства, історії, літератури та етнографії. У 1920-х роках у місті було збудовано будинок "Слово". В цьому будинку зібрали українських письменників, щоб дати їм прихисток, можливість творити, спілкуватися одне з одним та передавати свій досвід одне одному. Але через хвилю репресій проти діячів української культури, їх усіх розстріляли", — пише Alyona Alyona.

Alyona Alyona наголосила, що такою страшною ціною нам далась українська писемність та культура загалом, тому ми повинні цінувати це і не дозволяти нікому знищувати нашу культурну спадщину.

"Сьогодні наш народ намагаються знищити так само. Саме зараз як ніколи важливо не забувати наші корені, нашу мову та нашу історію. Це код нашої країни, код нашої культури, код нашого народу. Україна буде жити вічно, поки ми розвиваємо та зберігаємо нашу культуру", — додала Alyona Alyona.

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