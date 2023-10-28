НБУ ввів в обіг нову незвичайну монету. Національний банк України (НБУ) представив нову пам'ятну срібну монету "Українська мова" з номіналом у 10 гривень, що входить до серії "Духовні скарби України".

Як повідомили на сайті НБУ, ця монета виготовлена із срібла, і її наклад обмежений до 5 тисяч штук. Дизайн монети розробили видатні художники Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук.

На аверсі монети від НБУ можна побачити стилізовану букву "Ї" разом із зображенням солов'я, що символізує мелодійність та співучість української мови. У центрі літери "Ї" розміщений малий Державний Герб України. Задній фон монети створює текстура, що утворена контурами літер українського алфавіту, що асоціативно нагадує гніздо, яке символізує будинок і оберіг сім'ї.

На реверсі монети від НБУ представлена стилізована композиція, яка складається з літер українського алфавіту. Окремі літери, такі як "Ґ", "Ї", "Є", і "І", виділені локальною позолотою. Це наголошує фонетичну та графічну унікальність української мови серед інших культур, що використовують кирилицю.

Пам'ятну монету НБУ "Українська мова" можна придбати з 27 жовтня 2023 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України. Загалом буде випущено 2500 тисяч монет, перша тисяча буде доступна вже з першого дня продажу. З листопада монету також можна буде придбати в банках-дистриб'юторах, таких як АТ АБ "Укргazbank", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК" і АТ КБ "ПриватБанк", по мірі їх видавання Монетним двором НБУ.

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