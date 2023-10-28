НБУ ввел в обращение новую необычную монету. Национальный банк Украины (НБУ) представил новую памятную серебряную монету "Украинский язык" с номиналом в 10 гривен, входящую в серию "Духовные сокровища Украины".

Как сообщили на сайте НБУ, эта монета изготовлена ​​из серебра, и ее тираж ограничен до 5 тысяч штук. Дизайн монеты разработали выдающиеся художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

На аверсе монеты от НБУ можно увидеть стилизованную букву "Ї" вместе с изображением соловья, что символизирует мелодичность и напевность украинского языка. В центре буквы "Й" расположен малый Государственный Герб Украины. Задний фон монеты создает текстура, созданная контурами букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающая гнездо, символизирующее дом и оберег семьи.

На реверсе монеты от НБУ представлена ​​стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита. Отдельные буквы, такие как "G", "I", "E", и "I", выделены локальной позолотой. Это подчеркивает фонетическую и графическую уникальность украинского языка среди других культур, использующих кириллицу.

Памятную монету НБУ "Украинский язык" можно приобрести с 27 октября 2023 через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины. В общей сложности будет выпущено 2500 тысяч монет, первая тысяча будет доступна уже с первого дня продажи. С ноября монету также можно будет приобрести в банках-дистрибьюторах, таких как АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК" и АО КБ "ПриватБанк", по мере их выдачи Монетным двором НБУ.

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