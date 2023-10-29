В українському обігу можна часто зустріти рідкісні монети, які коштують тисячі гривень.

Часто в українському обігу можна ненавмисно натрапити на рідкісні монети, і багато людей не усвідомлюють, що вони утримують у руках справжню цінність. Порою ці монети мають значну вартість.

Наразі на аукціоні пропонується рідкісний екземпляр - 50-копійкова монета 2018 року випуску. Це особлива монета тим, що відсутній оберт (реверс). Про це йдеться на сайті аукціону Violity.

На обох сторонах монети можна побачити зображення герба. Під час виготовлення цих 50 копійок сталася надзвичайна ситуація: вони вийшли з двома аверсами, але без реверсу.

Зазвичай такі екземпляри вважаються непридатними для обігу та направляють на переплавку. Але ця монета здійснила справжню подорож, вийшовши за межі монетного двору. Тепер вона може мати значну вартість.

Продавець вказав, що вагою ця монета не відрізняється від звичайних монет такого номіналу без дефектів. Він також підтвердив, що не проводив жодних реставраційних робіт.

Початкова ціна лоту становить 9 500 гривень, проте продавець надає нумізматам можливість підвищувати ставки.

Якщо цей предмет викличе інтерес, його вартість може значно зрости. Вже зараз на аукціоні спостерігаються численні зацікавлені учасники, і торги розпочнуться після першої встановленої ставки.

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