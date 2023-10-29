В украинском обращении часто можно встретить редкие монеты, которые стоят тысячи гривен.

Часто в украинском обращении можно нечаянно наткнуться на редкие монеты, и многие не осознают, что они удерживают в руках настоящую ценность. Иногда эти монеты имеют значительную стоимость.

Сейчас на аукционе предлагается редкий экземпляр – 50-копеечная монета 2018 года выпуска. Это особая монета тем, что отсутствует оборот (реверс). Об этом идет речь на сайте аукциона Violity.

На обеих сторонах монеты можно увидеть изображение герба. При изготовлении этих 50 копеек произошла чрезвычайная ситуация: они вышли с двумя аверсами, но без реверса.

Обычно такие экземпляры считаются непригодными для обращения и направляются на переплавку. Но эта монета совершила настоящее путешествие, выйдя за пределы монетного двора. Теперь она может иметь значительную стоимость.

Продавец указал, что тяжестью эта монета не отличается от обычных монет такого номинала без дефектов. Он также подтвердил, что не производил никаких реставрационных работ.

Начальная цена лота составляет 9500 гривен, однако продавец предоставляет нумизматам возможность повышать ставки.

Если этот предмет вызовет интерес, то его стоимость может значительно возрасти. Уже сейчас на аукционе наблюдаются многочисленные заинтересованные участники и торги начнутся после первой установленной ставки.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.