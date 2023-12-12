В 90-ті роки в Україні серійно випускали на Запорізькому автозаводі автомобіль з кузовом пікап.

Спершу може здатися, що задньомоторне розташування автомобіля не дуже пасує до концепції пікапа. Однак історія свідчить про багато успішних прикладів пікапів із заднім двигуном. Однак залишається запитання: чому це робити? Чому перетворювати автомобіль, який на перший погляд не є найкращим вибором для пікапа?

Задньомоторні пікапи не були великою екзотикою: Chevrolet Corvair Loadside, VW Transpoter Pickup, Fiat 900 Pickup випускались серійно.

А секрет цих дивних машин, певно, в їхній ціні. Будь-який невеликий пікап – автомобіль бюджетний, тож логічно і зробити його на бюджетній платформі. І хоча з ЗАЗ-968 МП було саме так, початок запорізьким пікапам був іншим.

Внутрішньозаводський транспорт

На кожному серйознішому підприємстві є власний внутрішньозаводський транспорт, який використовується для переміщення вантажів від одного корпусу до іншого або з цеху на віддалений склад.

Першими пікапами на базі “Запорожця” були ЗАЗ-965 зі зрізаною частиною кабіни. Такими територією заводу возили дрібні вантажі

Спочатку, першими пікапами, які були створені на базі автомобіля "Запорожець", були ЗАЗ-965, у яких зрізали частину кабіни. За допомогою цих автомобілів проводили транспортування дрібних вантажів по території заводу.

Крім стандартних електрокарів, кожне підприємство мало власні методи для розширення та поповнення власного автопарку.

На заводі ЗАЗ також використовували автомобілі "Запорожець" для цього виду транспорту. Зазвичай вони відрізали задню частину кабіни, але малоймовірно, що хтось на заводі називав їх пікапами. Так як вантажний простір був більше схожий на колодязь, аніж на платформу.

Існують твердження, що за основу для внутрішньозаводських пікапів брали несправні кузови. Однак, враховуючи технологію виготовлення кузовів, це важко уявити, оскільки кузов міг би бути так сильно пошкоджений, що його б не можна було відновити.