Спершу може здатися, що задньомоторне розташування автомобіля не дуже пасує до концепції пікапа. Однак історія свідчить про багато успішних прикладів пікапів із заднім двигуном. Однак залишається запитання: чому це робити? Чому перетворювати автомобіль, який на перший погляд не є найкращим вибором для пікапа?
Задньомоторні пікапи не були великою екзотикою: Chevrolet Corvair Loadside, VW Transpoter Pickup, Fiat 900 Pickup випускались серійно.
А секрет цих дивних машин, певно, в їхній ціні. Будь-який невеликий пікап – автомобіль бюджетний, тож логічно і зробити його на бюджетній платформі. І хоча з ЗАЗ-968 МП було саме так, початок запорізьким пікапам був іншим.
Внутрішньозаводський транспорт
На кожному серйознішому підприємстві є власний внутрішньозаводський транспорт, який використовується для переміщення вантажів від одного корпусу до іншого або з цеху на віддалений склад.
Першими пікапами на базі “Запорожця” були ЗАЗ-965 зі зрізаною частиною кабіни. Такими територією заводу возили дрібні вантажі
Спочатку, першими пікапами, які були створені на базі автомобіля "Запорожець", були ЗАЗ-965, у яких зрізали частину кабіни. За допомогою цих автомобілів проводили транспортування дрібних вантажів по території заводу.
Крім стандартних електрокарів, кожне підприємство мало власні методи для розширення та поповнення власного автопарку.
На заводі ЗАЗ також використовували автомобілі "Запорожець" для цього виду транспорту. Зазвичай вони відрізали задню частину кабіни, але малоймовірно, що хтось на заводі називав їх пікапами. Так як вантажний простір був більше схожий на колодязь, аніж на платформу.
Існують твердження, що за основу для внутрішньозаводських пікапів брали несправні кузови. Однак, враховуючи технологію виготовлення кузовів, це важко уявити, оскільки кузов міг би бути так сильно пошкоджений, що його б не можна було відновити.
У 1970-ті внутрішньозаводські пікапи робили вже з “вухатих” моделей. На дороги загального користування вони теж могли потрапити лише випадково.
ЗАЗ виготовляв такий транспорт, який можна назвати технологічним в справжньому розумінні цього слова. Вони виготовляли його як на базі ЗАЗ-965, так і на базі більш масових ЗАЗ-966/968, і, звісно, на базі останнього задньомоторного 968М. Проте для останнього вийшла абсолютно несподівана історія.
Відлуння руїни
Ще до розпаду СРСР завдяки ряду факторів ЗАЗ стикався зі складнощами, особливо що стосується їхньої старої модельної лінійки. Випуск автомобілів "Таврія" зростав, попит на задньомоторні "Запорожці" серед населення знижувався, і держава припиняла закупівлю машин для інвалідів. Окрім цього, на порозі 1980-х і 1990-х років в Україну став приплив вживаних іномарок різних класів, включаючи дуже доступні. На вторинному ринку можна було придбати, наприклад, Opel Kadett D із статусом "прямо з Німеччини" за ціною від 900 до 1200 доларів. За 700 доларів тоді можна було купити якісний вживаний ЗАЗ.
Таким скромним був багажний простір пікапів ЗАЗ-968. Заморочуватись спорудженням повноцінної платформи, яка б накривала двигун, не стали.
Технологічно виробництво задньомоторних "мильниць" не було особливо важким, головне завдання полягало в тому, куди їх можна було б реалізувати. І виробники вирішили цю проблему.
Маркетологи знайшли свій ринковий шлях в господарському сегменті, спрямований на споживачів, такі як кооперативи, невеликі підприємства, комунальні служби та готелі. У 1990 році перша партія пікапів ЗАЗ-968 МП надійшла на ринок.
Ця стратегія виявилася успішною, і протягом періоду з 1990 по 1994 роки було продано близько 2500 екземплярів. Хоча ці автомобілі не були ідеальними для вантажоперевезень, вони все ж виявилися практичнішими, ніж стандартні двохдверні седани. Проте якість виробництва на початку 1990-х років залишалася на низькому рівні, і ці вантажівки швидко виходили з ладу та швидко покинули вулиці, відправившись на задвірки ЖЕКів та недієспособних підприємств наприкінці 2000-х років.
Пікап на базі ЗАЗ-968М отримав власний індекс з додатковою літерою П і можливістю вільно продаватись для загального користування.
Можливо, через швидке виходження з експлуатації ці серійні ЗАЗики тепер оспівуються, ніби вони були унікальними та неповторними.
В наші дні
ЗАЗ-968МП пікапів залишилось дуже мало і до сьогоднішнього дня. Вони дійсно пережили важкі часи і служили своєму призначенню. На відміну від інших, більш практичних моделей, які після виходу з експлуатації на державних підприємствах активно викуповували працівники для приватного користування, цей не дуже зручний пікап менш популярної марки не викликав багато інтересу, окрім переробників металобрухту. Тому, якщо ви натрапите на такий автомобіль, який нецікавий для нікого в поганий стані, варто спробувати сповістити найближчий клуб або музей ретротехніки.
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