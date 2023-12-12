В 90-х годах в Украине серийно выпускали на Запорожском автозаводе автомобиль с кузовом пикап.

Сначала может показаться, что заднемоторное расположение автомобиля не очень подходит концепции пикапа. Однако история свидетельствует о многих успешных примерах пикапов с задним двигателем. Однако остается вопрос: почему это делать? Почему превращать автомобиль, на первый взгляд не лучший выбор для пикапа?

Заднемоторные пикапы не были большой экзотикой: Chevrolet Corvair Loadside, VW Transpoter Pickup, Fiat 900 Pickup выпускались серийно.

А секрет этих удивительных машин, вероятно, в их цене. Любой небольшой пикап – автомобиль бюджетный, так что логично и сделать его на бюджетной платформе. И хотя с ЗАЗ-968 МП было именно так, начало запорожским пикапам было другим.

Внутризаводской транспорт

На каждом более серьезном предприятии есть собственный внутризаводской транспорт, который используется для перемещения грузов от одного корпуса в другой или из цеха на удаленный склад.

Первыми пикапами на базе Запорожца были ЗАЗ-965 со срезанной частью кабины. Такими территорией завода возили мелкие грузы

Первоначально, первыми пикапами, созданными на базе автомобиля "Запорожец", были ЗАЗ-965, в которых срезали часть кабины. С помощью этих автомобилей производили транспортировку мелких грузов по территории завода.

Кроме стандартных электрокаров, каждое предприятие имело собственные методы расширения и пополнения собственного автопарка.

На заводе ЗАЗ также использовали автомобили "Запорожец" для этого транспорта. Обычно они отрезали заднюю часть кабины, но маловероятно, что кто-то на заводе называл их пикапами. Так как грузовое пространство было больше похоже на колодец, чем на платформу.

Есть утверждение, что за базу для внутризаводских пикапов брали неисправные кузова. Однако, учитывая технологию изготовления кузовов, трудно представить, поскольку кузов мог бы быть так сильно поврежден, что его нельзя было бы восстановить.

В 1970-е внутризаводские пикапы делали уже из "ушастых" моделей. На дороги общего использования они тоже могли попасть лишь случайно. ЗАЗ производил такой транспорт, который можно назвать технологичным в подлинном понимании этого слова. Они производили его как на базе ЗАЗ-965, так и на базе более массовых ЗАЗ-966/968, и, конечно, на базе последнего заднемоторного 968М. Однако для последнего вышла совершенно неожиданная история. Эхо руины Еще до распада СССР благодаря ряду факторов ЗАЗ сталкивался со сложностями, особенно в отношении их старой модельной линейки. Выпуск автомобилей "Таврия" рос, спрос на заднемоторные "Запорожцы" среди населения снижался и государство прекращало закупку машин для инвалидов. Кроме этого, на пороге 1980-х и 1990-х годов в Украину стал приток подержанных иномарок разных классов, включая очень доступные. На вторичном рынке можно было приобрести, например, Opel Kadett D со статусом "прямо из Германии" по цене от 900 до 1200 долларов. За 700 долларов тогда можно было купить качественный подержанный ЗАЗ. Таким скромным было багажное пространство пикапов ЗАЗ-968. Заморачиваться сооружением полноценной платформы, которая накрывала бы двигатель, не стали. Технологически производство заднемоторных "мыльниц" не было особенно трудным, главная задача заключалась в том, куда их можно было бы реализовать. И производители решили эту проблему. Маркетологи нашли свой рыночный путь в хозяйственном сегменте, направленный на потребителей, таких как кооперативы, небольшие предприятия, коммунальные службы и гостиницы. В 1990 году первая партия пикапов ЗАЗ-968 МП поступила на рынок. Эта стратегия оказалась успешной, и за период с 1990 по 1994 годы было продано около 2500 экземпляров. Хотя эти автомобили не были идеальными для грузоперевозок, они все же оказались практичнее, чем стандартные двухдверные седаны. Однако качество производства в начале 1990-х годов оставалось на низком уровне, и эти грузовики быстро выходили из строя и быстро покинули улицы, отправившись на задворки ЖЭКов и недееспособных предприятий в конце 2000-х годов. Пикап на базе ЗАЗ-968М получил свой индекс с дополнительной буквой П и возможностью свободно продаваться для общего пользования.

Возможно, из-за быстрого выхода из строя эти серийные ЗАЗики теперь воспеваются, будто они были уникальными и неповторимыми.

В наши дни ЗАЗ-968МП пикапов осталось очень мало и по сей день. Они действительно пережили трудные времена и служили своему предназначению. В отличие от других более практичных моделей, которые после выхода из эксплуатации на государственных предприятиях активно выкупали работники для частного пользования, этот не очень удобный пикап менее популярной марки не вызвал много интереса, кроме переработчиков металлолома. Поэтому, если вы натолкнетесь на такой автомобиль, который неинтересен для никого в плохом состоянии, стоит попытаться известить ближайший клуб или музей ретротехники.

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