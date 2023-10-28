Ми наближаємося до 2024 року, тому коли жовтень вже майже позаду, нам є чим зайнятися, щоб вирішити всі проблеми цього року.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 28 жовтня. Судячи з читання карт Таро, це чудовий день для всіх знаків зодіаку.

Карти Таро здатні черпати енергію зі змін, що відбуваються на космічному рівні.

Що ваша карта Таро скаже вам цього дня? Читай далі, щоб дізнатися.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 28 жовтня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Рух далі може виявитися непростою справою, якщо ви все ще тримаєтеся за почуття минулого.

Вам може знадобитися час, щоб забути про своє колишнє, хоча, можливо, ви не зможете це зробити повністю.

Згодом ви заміните спогади новими і поступово думатимете про них все рідше і рідше.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Коли ви впевнені в чомусь, що знаєте у своєму серці, ви готові боротися, щоб захистити свої переконання.

Сьогодні ви можете зіткнутися з деякими проблемами у вашому світі, тому що інші не розуміють чи не поділяють вашого погляду.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Відносини можуть бути складними та важкими для розуміння. Це період адаптації всім.

Потерпи. Людям може знадобитися час, щоб вивчити спосіб життя один одного та звикнути жити в одному просторі зі змішаною родиною.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів.

Рідко у вашому житті буде момент, коли хтось не трохи заздрить тому, що у вас є.

Вони можуть виходити з почуття образи або почуття, що не можуть робити те, що робите ви, з власних причин.

Ви не несете відповідальності за їхнє щастя. Продовжуйте бути собою і знайте, що ваші дії – це світло надії, навіть якщо вони зараз так не бачать.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сила

Вам не завжди потрібно долати скрутну ситуацію, щоб показати іншим, наскільки ви сильні.

Іноді сповільнити темп чи дозволити речам у житті зупинитися – це вся сила, яку вам потрібно виявити.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Туз Меч.

Коли ти думаєш, що все закінчено, настає момент прориву. Може прийти осяяння.

Може з'явитися пропозиція роботи від компанії, яка, як ви думали, найняла когось іншого.

Колишній, який, на вашу думку, пішов назавжди, раптово захотів розібратися з цим. Щось трапляється з тобою, і так приємно розуміти, що це твій день.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Практично все в житті може стати перешкодою для вашого зростання, якщо ви дозволите бути таким. Зрештою, тільки вам вирішувати, чому ви дозволите стати сходинкою на вашому життєвому шляху або каменем спотикання.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Мудрість може допомогти вам подолати труднощі, з якими ви стикаєтеся в житті. Мудрість завжди відкривається вам, і все, що потрібно зробити, це зробити невелику паузу і прислухатися до свого серця.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Коли життя рухається так швидко, набагато легше зробити непотрібні помилки. Не бійтеся просити більше часу на виконання проекту, особливо якщо на кону стоїть ваша репутація.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Є щось особливе в тиші та спокої. Ви хочете відволіктися від напруженого дня і поринути у свої думки. Насолоджуйтесь тишею та спокоєм, щоб почути свій внутрішній голос.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Паж Жезлов

Повідомлення може прийти не в той час, коли ви сподівалися отримати. Але навіть пізніше прослуховування новин може дати вам щось про ситуацію. Робити нотатки.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Сонце.

Хороші речі трапляються і з поганими, і з добрими людьми. Ніхто не отримує успіх випадково. Багато разів вони вирішували бути там, де вони є, і доля зустрічала їх на цьому шляху.

Джерело: yourtango .

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