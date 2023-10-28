Мы приближаемся к 2024 году, потому, когда октябрь уже почти позади, нам есть чем заняться, чтобы решить все проблемы в этом году.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 28 октября. Судя по чтению карт Таро, это отличный день для всех знаков зодиака.

Карты Таро способны черпать энергию из изменений, происходящих на космическом уровне.

Что ваша карта Таро скажет вам в этот день? Читай дальше что бы узнать.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 28 октября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Движение дальше может оказаться непростым делом, если вы все еще держитесь за чувства прошлого.

Вам может потребоваться время, чтобы забыть о своем бывшем, хотя, возможно, вы не сможете это сделать полностью.

Со временем вы замените воспоминания новыми и постепенно будете думать о них все реже и реже.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Когда вы твердо убеждены в чем-то, что знаете в своем сердце, вы готовы бороться, чтобы защитить свои убеждения.

Сегодня вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в вашем мире, потому что другие не понимают или не разделяют вашего взгляда.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Отношения могут быть сложными и трудными для понимания. Это период адаптации для всех.

Потерпи. Людям может потребоваться время, чтобы изучить образ жизни друг друга и привыкнуть жить в одном пространстве со смешанной семьей.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Редко в вашей жизни будет момент, когда кто-то не будет немного завидовать тому, что у вас есть.

Они могут исходить из чувства обиды или чувства, что не могут делать то, что делаете вы, по своим собственным причинам.

Вы не несете ответственности за их счастье. Продолжайте быть собой и знайте, что ваши действия — это свет надежды, даже если сейчас они так не видят.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Сила

Вам не всегда нужно преодолевать трудную ситуацию, чтобы показать другим, насколько вы сильны.

Иногда замедлить темп или позволить вещам в жизни остановиться — это вся сила, которую вам нужно проявить.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Мечей.

Когда ты думаешь, что все кончено, наступает момент прорыва. Может прийти озарение.

Может появиться предложение о работе от компании, которая, как вы думали, наняла кого-то другого.

Бывший, который, как вы думали, ушел навсегда, внезапно захотел разобраться с этим. Что-то случается с тобой, и так приятно осознавать, что это твой день.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Практически все в жизни может стать препятствием для вашего роста, если вы позволите этому быть таким. В конечном итоге только вам решать, чему вы позволите стать ступенькой на вашем жизненном пути или камнем преткновения.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Мудрость может помочь вам справиться с трудностями, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. Мудрость всегда открывается вам, и все, что вам нужно сделать, это сделать небольшую паузу и прислушаться к своему сердцу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Когда жизнь движется так быстро, гораздо легче совершить ненужные ошибки. Не бойтесь просить больше времени на выполнение проекта, особенно если на кону стоит ваша репутация.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Есть что-то особенное в тишине и покое. Вы хотите отвлечься от напряженного дня и погрузиться в свои мысли. Наслаждайтесь тишиной и покоем, чтобы услышать свой внутренний голос.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Паж Жезлов

Сообщение может прийти не в то время, когда вы надеялись его получить. Но даже позднее прослушивание новостей может дать вам кое-что о ситуации. Делать заметки.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Солнце.

Хорошие вещи случаются и с плохими, и с хорошими людьми. Никто не получает удачу случайно. Много раз они принимали решение быть там, где они есть, и судьба встречала их на этом пути.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября для всех знаков Зодиака: у Овнов наступит время перемен, у Раков финансовый успех.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.