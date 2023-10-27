Під час свого виступу на сцені Київського Палацу 26 жовтня популярна співачка Оля Полякова зробила щедру благодійну ініціативу, даруючи медичному персоналу евакуаційний реанімобіль. Цей автомобіль придбали за гонорари, зароблені співачкою на своїх численних виступах.

Варто зазначити, сольний концерт у Київському Палаці "Україна" відбувся за два тижні після скандалу, пов'язаного з виступом Полякової на розкішному весіллі колишнього прокурора Львова.

У відповідь на критику в соціальних мережах, співачка наголосила, що не здійснює аудит фінансових коштів, одержуваних за її виступи, та виконує свої творчі обов'язки чесно відповідно до договорів.

У мережі ж і під новою посадою вчинки Полякової не оцінили, тому не обійшлося без критики.

«А гроші від виступу на весіллі у Львові ви також як Ткач передали на ЗСУ; Може, тебе краще поїхати до Львова на весілля? Більше бабок заробиш для своїх дітей на навчання за кордоном; Почала виправдовуватися «донатами» після «ганебного весілля»;

Не буду оригінальним, але після весілля, а особливо після вашого гнівного виступу та звинувачення всіх навколо, суцільне розчарування; А торт був?; Ті, хто пишуть про весілля, вам не набридло бути ту кістку, яку вам підкинули?); У неї і до цього була погана репутація, а тут уже нижче дна ((((«- пишуть Полякової в мережі).

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