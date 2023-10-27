В ходе своего выступления на сцене Киевского Дворца 26 октября, популярная певица Оля Полякова предприняла щедрую благотворительную инициативу, даря медицинскому персоналу эвакуационный реанимобиль. Этот автомобиль был приобретен за гонорары, заработанные певицей на своих многочисленных выступлениях.

Стоит отметить, сольный концерт в Киевском Дворце "Украина" состоялся через две недели после скандала, связанного с выступлением Поляковой на роскошной свадьбе бывшего прокурора Львова.

В ответ на критику в социальных сетях, певица подчеркнула, что не осуществляет аудит финансовых средств, получаемых за ее выступления, и исполняет свои творческие обязанности честно в соответствии с договорами.

В сети же и под новым постом поступки Поляковой не оценили, поэтому не обошлось без критики.

«А деньги от выступления на свадьбе во Львове вы также как Ткач передали на ВСУ; Может, тебя лучше поехать во Львов на свадьбу? Больше бабок заработаешь для своих детей на обучение за границей; Начала оправдываться «донатами» после «позорной свадьбы»;

Не буду оригинальной, но после свадьбы, а особенно после вашего гневного выступления и обвинения всех вокруг, сплошное разочарование; А торт был?; Те, кто пишут о свадьбе, вам не надоело глодать ту кость, которую вам подбросили?); У нее и до этого была плохая репутация, а тут уже ниже дна((((« - пишут Поляковой в сети.

Последние новости Украины:

Напомним, Полякова засветила условия в поезде, в котором уехала из Украины

Также Politeka сообщала, что Полякова ездит на роскошном авто с кроватью и холодильником

А еще Politeka писала, что Оля Полякова честно призналась, за кого дочь хочет выйти замуж