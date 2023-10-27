Даша Астаф'єва, українська співачка та волонтер, після смерті свого собаки на ім'я Чичико, якого, ймовірно, позбавили життя в клініці через недбалість, вийшла на зв'язок. Ще недавно Даша Астаф'єва висловила свій смуток і подив щодо поводження з її улюбленцем у клініці, стверджуючи, що пес просто помер у клітці, і їй навіть не зателефонували, щоб прийти та попрощатися з ним.

Через кілька днів Астеф'єва все ж таки вирішила вийти на зв'язок і представила серію фото в Інстаграм. Артистка не стала розповідати про своє життя і про те, як відбуваються розгляди з клінікою.

«Осінь – лікар. Листя – ліки» - коротко написала Астаф'єва.

У мережі підтримали Дашу після її втрати:

«Вам потрібно завести собачку; у нас тут всі психологи, і тд, забули тільки у своєму житті порядок навести 😂; Іноді це може бути недоречно. От і все; Тільки той, хто пізнав їхнє щире кохання, розуміє ваш біль і смуток. Іноді спогади теж ліки ...; Тільки ті, хто має свого улюбленця зрозуміє, яке щире кохання ».

Раніше Астаф'єва розповіла, що одного дня вигулювала свого пухнастого друга, і той випадково щось з'їв. Пізніше Чичико почував себе погано, і Астаф'єва вирішила відвезти його до ветеринарної клініки.

У клініці Астаф'єва зауважила, що обслуговуючий лікар був непривітний і неохоче слухав її коментарі. Вони залишили свого пса під наглядом лікарів та швидко сплатили послуги клініки. Спочатку їм пообіцяли, що після крапельниці стан Чічіко покращиться. Проте вранці вже стало відомо про загибель улюбленця.

Останні новини України:

Нагадаємо, лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка різко висловився про "зраду" від відомих співачок.

Як повідомляла Politeka, скандальна історія з Андрієм Данилком у США отримала продовження.

Також Politeka писала, що Каменських емоційно висловилася про важке життя та отримала влучну відповідь.