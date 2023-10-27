Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів, що більшість пісень під час виступу Луна виконувала російською мовою.

Найбільше українців обурило те, що Луна виконала пісню "Пальмира", яка стала неофіційним гімном "вагнерівців", оскільки в ній ідеться про про контрактника, що поїхав воювати в Сирію. Луна лише замінила один рядок "Ты уходишь на Восток, в золото Пальмиры" на "Ты уходишь на Восток, в золото Донбасса".

"Дуже незрозуміла мені ситуація з колишньою дружиною Юрія Бардаша співачкою Луна (справжнє ім'я артистки Христина Герасомова). Днями вона дала концерт у Києві. Що з плюсів: ну, плюс в тому, що Христина багато говорила про війну, тримала український прапор... А от що мене здивувало, що більшість пісень вона виконувала російською мовою", — заявив Слава Дьомін.

Слава Дьомін наголосив, що він не проти того, аби в житті люди спілкувались тією мовою, якою забажають, і зізнався, що сам інколи переходить на російську в певних ситуаціях, але він категорично проти російської мови в публічному просторі.

"І тут співачка Луна, у якої майже весь концерт побудований на російських піснях, мене реально дивує. І виникає питання: навіщо. Я запропонував співачці Луна дати коментар. На момент запису цього випуску відповіді від неї не було", — додав Слава Дьомін.

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