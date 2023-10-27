Слава Демин в новом выпуске программы " Слава ПРО " рассказал, что большинство песен во время выступления Луна исполняла на русском языке.

Больше всего украинцев возмутило то, что Луна исполнила песню "Пальмира", которая стала неофициальным гимном "вагнеровцев", поскольку речь в ней идет о контрактнике, который поехал воевать в Сирию. Луна только заменила одну строчку "Ты уходишь на Восток, в золото Пальмиры" на "Ты уходишь на Восток, в золото Донбасса".

"Очень непонятная мне ситуация с бывшей женой Юрия Бардаша певицей Луна (настоящее имя артистки Кристина Герасомова). На днях она дала концерт в Киеве. Что из плюсов: ну плюс в том, что Кристина много говорила о войне, держала украинский флаг... А вот что меня удивило, что большинство песен она исполняла на русском языке", - заявил Слава Демин.

Слава Демин подчеркнул, что он не против того, чтобы в жизни люди общались на том языке, на котором пожелают, и признался, что сам иногда переходит на русский в определенных ситуациях, но он категорически против русского языка в публичном пространстве.

"И здесь певица Луна, у которой почти весь концерт построен на российских песнях, меня реально удивляет. И возникает вопрос: зачем. Я предложил певице Луна дать комментарий. На момент записи этого выпуска ответа от нее не было", - добавил Слава Демин.

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