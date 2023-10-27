Затемнення завжди бувають парами: сонячне та місячне затемнення показують дві сторони однієї й тієї ж проблеми.

28 жовтня 2023 року значне місячне затемнення в Тельці стане останнім затемненням року.

Ці затемнення завершують цикл Тельця-Скорпіона, який розпочався 19 листопада 2021 року. Цей дворічний цикл зосереджено таких областях, як ресурси, цінності, влада, багатство, та самооцінка. Насамкінець важливо задуматися про те, як ці затемнення змінили ваше життя.

Місячні затемнення в астрології

Місячні затемнення - це небесні явища, що відбуваються під час повного місяця, коли Земля відкидає свою тінь на Місяць. Вони є емоційними поворотними моментами, що символізують необхідність протистояти нашому прихованому «я». На відміну від звичайних повних місяців, місячні затемнення приносять несподівані зміни і пов'язані з ширшими закономірностями нашого життя.

Очікування жовтневого місячного затемнення в Тельці

Духовні зрушення та вплив Венери

Це місячне затемнення в Тельці несе в собі унікальну енергію, оскільки воно відбувається ближче до Хеллоуїна, часу, коли духовний світ вважається більш доступним. Хоча він приносить значні зміни в житті, ним також керує Венера в Діві, що може спричинити занепокоєння з приводу відносин та самооцінки. Старі закономірності можуть спокусити вас, але це затемнення, пов'язане з ретроградним Юпітером у Тельці, спонукає до іншої реакції. Це нагадує вам оточити себе тими, хто пропонує вам турботу та прихильність.

Баланс між стабільністю та змінами

Це місячне затемнення завершує цикл затемнень Тельця та Скорпіона, який розпочався у 2021 році. Протягом цих двох років основна увага приділялася темам, пов'язаним із зростанням, достатком, фінансами та безпекою. Тепер фокус зміщується на об'єднання вашої духовної та матеріальної сторін та пошук амбіцій та вирівнювання. Це момент, щоб оцінити, як далеко ви просунулися з початку циклу.

Вплив на кожен знак зодіаку:

Фіксовані знаки (Телець, Лев, Скорпіон та Водолій) та реальність відносин

Нерухливі знаки страждають безпосередньо, особливо у плані романтики. Останні два роки наголосили на необхідності емоційної та духовної відданості у відносинах. Це затемнення закликає вас висловити любов і подяку тим, хто вас підтримав. Настав час подумати про те, що вам потрібно, та подивитися вперед.

Кардинальні знаки (Овен, Рак, Терези, Козеріг) та зміна реальності

Кардинальні знаки відчують очікування змін. Раніше цього місяця цикл затемнень Овна-Васов натякнув на зміну вашого життя. Це місячне затемнення розкриває ваші справжні життєві цінності та лікує рани, пов'язані з владою. Прокинувшись, не забудьте зробити паузу та відпустити колишнього себе.

Мутабельні знаки (Близнюки, Діва, Стрілець та Риби) і турбота про себе

Місячне затемнення в Тельці підкреслить турботу про себе. У цей непередбачуваний час приділіть пріоритетну увагу турботі про себе, відпочинок та духовні практики. Затемнення можуть бути непростими, тому прагнете внутрішнього світу і займайтеся заспокійливими заняттями, такими як медитація та прогулянки на природі.

Джерело: hindustantimes .

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