Это лунное затмение следует за солнечным затмением новолуния в Весах после 14 октября 2023 года.

Затмения всегда бывают парами: солнечное и лунное затмения показывают две стороны одной и той же проблемы.

28 октября 2023 года значительное лунное затмение в Тельце станет последним затмением года.

Эти затмения завершают цикл Тельца-Скорпиона, который начался 19 ноября 2021 года. Этот двухлетний цикл сосредоточен на таких областях, как ресурсы, ценности, власть, богатство, и самооценка. В заключение важно задуматься о том, как эти затмения изменили вашу жизнь.

Лунные затмения в астрологии

Лунные затмения — это небесные явления, происходящие во время полнолуния, когда Земля отбрасывает свою тень на Луну. Они представляют собой эмоциональные поворотные моменты, символизирующие необходимость противостоять нашему скрытому «я». В отличие от обычных полнолуний, лунные затмения приносят неожиданные изменения и связаны с более широкими закономерностями в нашей жизни.

Ожидания октябрьского лунного затмения в Тельце

Духовные сдвиги и влияние Венеры

Это лунное затмение в Тельце несет в себе уникальную энергию, поскольку оно происходит ближе к Хэллоуину, времени, когда духовный мир считается более доступным. Хотя он приносит значительные изменения в жизни, им также управляет Венера в Деве, что может вызвать беспокойство по поводу отношений и самооценки. Старые закономерности могут соблазнить вас, но это затмение, связанное с ретроградным Юпитером в Тельце, побуждает к иной реакции. Это напоминает вам окружить себя теми, кто предлагает вам заботу и привязанность.

Баланс между стабильностью и переменами

Это лунное затмение завершает цикл затмений Тельца и Скорпиона, который начался в 2021 году. В течение этих двух лет основное внимание уделялось темам, связанным с ростом, изобилием, финансами и безопасностью. Теперь фокус смещается на объединение вашей духовной и материальной сторон и поиск амбиций и выравнивания. Это момент, чтобы оценить, как далеко вы продвинулись с начала цикла.

Влияние на каждый знак зодиака:

Фиксированные знаки (Телец, Лев, Скорпион и Водолей) и реальность отношений

Неподвижные знаки страдают напрямую, особенно в плане романтики. Последние два года подчеркнули необходимость эмоциональной и духовной приверженности в отношениях. Это затмение призывает вас выразить любовь и благодарность тем, кто вас поддержал. Пришло время подумать о том, что вам нужно, и посмотреть вперед.

Кардинальные знаки (Овен, Рак, Весы, Козерог) и изменение реальности

Кардинальные знаки почувствуют ожидание перемен. Ранее в этом месяце цикл затмений Овна-Весов намекнул на изменение вашей жизни. Это лунное затмение раскрывает ваши истинные жизненные ценности и лечит раны, связанные с властью. Проснувшись, не забудьте сделать паузу и отпустить прежнего себя.

Мутабельные знаки (Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы) и забота о себе

Лунное затмение в Тельце подчеркнет заботу о себе. В это непредсказуемое время уделите приоритетное внимание заботе о себе, отдыху и духовным практикам. Затмения могут быть непростыми, поэтому стремитесь к внутреннему миру и занимайтесь успокаивающими занятиями, такими как медитация и прогулки на природе.

Источник: hindustantimes.

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