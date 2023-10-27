Популярна українська співачка Христина Соловій, якій приписують роман із українським письменником Сергієм Жаданом, висловила розчарування з приводу відмов деяких українських артисток, які відхилили пропозиції керівництва "Культурного десанту" щодо виступу перед українськими військовими на сході України.

Цю думку Соловій висловила під час спільного брифінгу з художнім керівником харківського спрямування "Культурного десанту" Олександром Ремезом, коли їм поставили питання про те, як формується список артистів для виступів перед українськими військовими.

Соловій зазначила, що, незважаючи на чутки, вона не зустрічалася з артистками, які відмовилися виступати для військових, але якщо вони існують, вона б назвала їх "дурами". Вона також підкреслила, що деякі артистки використали соціальний статус, щоб набути популярності, але не підтримали українських військових на фронті.

"Як учора ще будучи бажаним артистом у Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою або переінакшити тексти українських поетів і примазатися до усвідомленого українства" - заявила Соловій.

Як слід зазначити, ні Соловій, ні Ремез не згадали імен артисток, про які йдеться. Раніше, в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ґрунт", Коля Серга, керівник проекту, назвав Тіну Кароль однією з артисток, яка відмовилася приєднатися до "Культурного десанта". Але інших імен він не назвав, пояснивши, що деякі артисти просто обіцяли прийти, але не з'явилися на концерт із різних причин, включаючи страх.

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