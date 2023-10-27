Популярная украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с украинским писателем Сергеем Жаданом, выразила разочарование по поводу отказов некоторых украинских артисток, которые отклонили предложения руководства "Культурного десанта" о выступлении перед украинскими военными на востоке Украины.

Это мнение Соловий высказала во время совместного брифинга с художественным руководителем харьковского направления "Культурного десанта" Александром Ремезом, когда им задали вопрос о том, как формируется список артистов для выступлений перед украинскими военными.

Соловий отметила, что, несмотря на слухи, она не встречалась с артистками, которые отказались выступать для военных, но если они существуют, она назвала бы их "дурами". Она также подчеркнула, что некоторые артистки использовали социальный статус, чтобы приобрести популярность, но не поддержали украинских военных на фронте.

"Как вчера еще являясь желанным артистом в России, сегодня записать целый ряд песен на украинском языке или переиначить тексты украинских поэтов и примазаться к осознанному украинству" - заявила Соловий.

Как следует отметить, ни Соловий, ни Ремез не упомянули имен артисток, о которых идет речь. Ранее, в интервью на YouTube-канале "Ґрунт", Коля Серга, руководитель проекта, назвал Тину Кароль одной из артисток, которая отказалась присоединиться к "Культурному десанту". Но других имен он не назвал, объяснив, что некоторые артисты просто обещали прийти, но не явились на концерт по разным причинам, включая страх.

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