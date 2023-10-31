На аукціоні була продана українська 5-копійкова монета 1992 року за неймовірну суму - 8 024 гривні. В процесі торгів було зроблено одразу 44 ставки – перша становила лише 1 грн. Тобто, в ході аукціону монета подорожчала у понад 8 000 разів. Монета була видана в рідкісному різновиді 1.1ААк. Продали монету на спеціальному інтернет-майданчику Violity.

Рідкість цієї монети полягає в тому, що через помилку на монетному дворі деякі монети мали велику насічку на гурті, що робить їх дуже цінними для колекціонерів. Незважаючи на сліди від ударів і подряпини, які свідчать про те, що монета перебувала в обігу, вона знайшла свого шанувальника на аукціоні. Важливо відзначити, що монету не піддавали реставрації, що підсилює її історичну цінність.

Крім цієї рідкісної монети, на аукціоні також можна продавати інші 5-копійкові монети за значні гроші. Наприклад, 5 копійок 1992 року, різновид 2БАм, може бути оцінена від 2500 до 3000 гривень через її особливі риси. Такі монети вирізняються гострим середнім зубом тризуба, відсутністю хвостика у цифрі одиниці в даті та тупокутним гроном №2, а також гуртом з дрібною насічкою.

Зауважено, що 5-копійкові монети із банківського набору мають вищу вартість порівняно із монетами, які були в обігу. Збереженість монети також впливає на її цінність, і чим вона краще, тим більше зацікавлених колекціонерів.

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