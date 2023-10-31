На аукционе была продана украинская 5-копеечная монета 1992 года за невероятную сумму – 8 024 гривны. В процессе торгов было сделано сразу 44 ставки – первая составила всего 1 грн. То есть, в ходе аукциона монета подорожала более чем в 8 000 раз. Монета была издана в редкой разновидности 1.1ААк. Продали монету на специальной интернет-площадке Violity.

Редкость этой монеты заключается в том, что из-за ошибки на монетном дворе некоторые монеты имели большую насечку на группе, что делает их очень ценными для коллекционеров. Несмотря на следы от ударов и царапины, свидетельствующие о том, что монета находилась в обращении, она нашла своего поклонника на аукционе. Важно отметить, что монету не подвергали реставрации, что усиливает ее историческую ценность.

Кроме этой редкой монеты, на аукционе можно продавать другие 5-копеечные монеты за значительные деньги. Например, 5 копеек 1992 года, разновидность 2БАм может быть оценена от 2500 до 3000 гривен из-за ее особых черт. Такие монеты отличаются острым средним зубом трезубца, отсутствием хвостика в цифре единицы в дате и тупоугольной гроздью №2, а также вместе с мелкой насечкой.

Замечено, что 5-копеечные монеты из банковского набора имеют более высокую стоимость по сравнению с оборотными монетами. Сохранность монеты также влияет на ее ценность и чем она лучше, тем больше заинтересованных коллекционеров.

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