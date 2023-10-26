Масове вбивство сталося у місті Льюїстон у штаті Мен у США, пише Politeka.net.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік з гвинтівкою відкрив стрілянину в барі, а потім уресторані і боулінгу. Спочатку повідомлялося про загибель 16 людей.
На даний момент відомо, що загинули щонайменше 22 особи, понад 50 людей поранено.
Також повідомляється, що чоловіка звуть Роберт Кард, він народився 4 квітня 1983 року.
Уточнюється, що стрілець досі не затриманий, ведуться його пошуки.
На своїй сторінці в соцмережі X поліція штату Мен повідомила: «У Льюїстоні діє активний стрілець. Ми просимо мешканців сховатися у укриттях. Будь ласка, залишайтеся всередині своїх будинків і замкніть двері».
Фото стрільця - бородатого чоловіка у коричневій курті поширила поліція.
Відомо, що Кард — колишній інструктор з вогнепальної зброї, він перебував у запасі армії США. Роберт страждає на розлад психіки, "чув голоси" і раніше вже погрожував влаштувати стрілянину. Влітку цього року він вийшов із психіатричної лікарні.
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