В ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу, погибли десятки человек.

Массовое убивство произошло в городе Льюистон в штате Мэн в США, пишет Politeka.net.

Местные СМИ сообщают, мужчина с винтовкой открыл стрельбу в баре, а потом в ресторане и боулинге. Сначала сообщалось о гибели 16 человек.

На данный момент известно, что погибли по меньшей мере 22 человека, более 50 человек ранены.

Также сообщается, что мужчину зовут Роберт Кард, он родился 4 апреля 1983 года.

Уточняется, что стрелок до сих пор не задержан, ведутся его поиски.

На своей странице в соцсети X полиция штата Мэн сообщила: «В Льюистоне действует активный стрелок. Мы просим жителей спрятаться в укрытиях. Пожалуйста, оставайтесь внутри своих домов и заприте двери».

Фото стрелка - бородатого мужчині в коричневой курте распространила полиция.

Известно, что Кард — бывший инструктор по огнестрельному оружию, он числился в запасе армии США. Роберт страдает расстройством психики, "слышал голоса" и ранее уже грозился устроить стрельбу. Летом этого года он вышел из психиатрической больницы.

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