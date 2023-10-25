Цей рецепт пирога на Хелловін не вимагає особливих кулінарних умінь та дорогих продуктів.

Хелловін в 2023 році відзначається у вівторок, 31 жовтня.

Рецептів страв на Хелловін величезна кількість і один з найзнаменитіших з них – рецепт гарбузового пирога.

Про нього, верніше про одну з його версій, і розповіли на каналі "Симфонія смаку".

Для приготування гарбузового пирога на Хелловін за цим рецептом знадобляться такі інгредієнти:

260 г борошна, 160 г холодного вершкового масла, 30 г цукру, 70-80 мл холодної води, 1/3 ч.л. солі.

Також необхідні 400 г пюре з гарбуза, 150 г згущеного молока, 2 великі яйця, 50 г цукру, 1 ч. л. Кориці, 0,5 ч. л. імбиру, 0,5 ч. л. мускатного горіха, 70 г волоських горіхів.

Розрізаємо гарбуз, видаляємо м'якоть та насіння, розрізаємо на частини та кладемо на деко. Запікаємо в духовці при температурі 200. Необхідно, щоб гарбуз став м'яким, тому час запікання залежить від розмірів гарбуза.

Щоб гарбуз не пригорів, на етапі запікання можна накрити його в духовці фольгою.

А доки гарбуз запікається, засипаємо в чашу борошно, цукор, сіль. Ріжемо кубиками холодну вершкове масло і додаємо в борошно. Перетираємо все до однорідної маси – краще зробити руками. Додаємо холодну воду – можна частинами. Вимішуємо тісто. Кладемо тісто в пакет і відправляємо його в холодильник.

А тим часом дістаємо з духовки гарбуз. Чистимо від шкірки і кладемо у глибоку тарілку.

Дістаємо з холодильника тісто. Посипаємо пергаментний папір невеликою кількістю борошна та викладаємо на нього тісто. Розгортаємо і кладемо у форму так, щоб було з бортиками.

Далі готуємо начинку – у глибоку тарілку з м'якоттю гарбуза виливаємо згущене молоко, корицю, імбир.

Далі беремо яйця та відокремлюємо жовтки від білків і засипаємо цукор – половину порції цукру в білки, другу половину – у жовтки. Збиваємо білки міксером, а потім також міксером збиваємо жовтки.

Повертаємося до тарілки з м'якоттю гарбуза та згущеним молоком – збиваємо масу блендером. Додаємо до цього пюре спочатку жовтки, перемішуємо, а потім збиті білки. Акуратно перемішуємо масу, що вийшла.

Подрібнюємо волоські горіхи.

Далі посипаємо дно тіста у формі горішками, заливаємо зверху начинкою та відправляємо в духовку, розігріту до температури 180 приблизно на 40 хвилин.

Найкраще випікати в режимі «Нижнє нагрівання». Якщо такої можливості немає - можна накрити пиріг фольгою в момент приготування, коли помітите, що може пригоріти.

Все, гарбузовий пиріг з горіхами на Хелловін готовий! Перед подачею на стіл пиріг можна посипати цукровою пудрою для краси.

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