Національна фінансова установа "ПриватБанк" внесла зміни до процедури поповнення карткових рахунків готівкою, надаючи своїм клієнтам доступ до цієї послуги на касах мережі АЗС "Укрнафта" по всій Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПриватБанку.

Ця ініціатива була реалізована у співпраці з платіжною системою Mastercard. Тепер клієнти "ПриватБанк" можуть зручно поповнювати карткові рахунки, користуючись сервісом "Поповнення на касі". Це дозволяє клієнтам "ПриватБанк" вигідно здійснювати поповнення не лише на терміналах самообслуговування та в офісах банку, а також на касах у торгових точках.

Сума поповнення може коливатися в межах від 20 до 5 тисяч гривень.

Процедура поповнення карток "ПриватБанк" вкладається в декілька простих кроків: під час оплати покупки на касі потрібно лише запросити касира здійснити операцію поповнення картки. Важливо враховувати, що за надання цієї послуги "ПриватБанк" стягує комісію у розмірі 0,5% від суми поповнення.

Варто також нагадати, що тим часом клієнти "ПриватБанк" і надалі висловлюють незадоволеність стосовно видавання "зношеної валюти". У банку уточнюють, що під час замовлення валютних купюр не надається можливість вибору року виготовлення. Усі отримані від банку банкноти є вживаними та перебувають у загальному обігу.

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