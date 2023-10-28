Национальное финансовое учреждение "ПриватБанк" внесло изменения в процедуру пополнения карточных счетов наличными, предоставляя своим клиентам доступ к этой услуге на кассах сети АЗС "Укрнафта" по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПриватБанка.

Эта инициатива была реализована в сотрудничестве с платежной системой Mastercard. Теперь клиенты "ПриватБанк" могут удобно пополнять карточные счета, используя сервис "Пополнение на кассе". Это позволяет клиентам "ПриватБанк" выгодно производить пополнение не только на терминалах самообслуживания и в офисах банка, а также на кассах в торговых точках.

Сумма пополнения может колебаться от 20 до 5 тысяч гривен.

Процедура пополнения карт "ПриватБанк" укладывается в несколько простых шагов: при оплате покупки на кассе нужно только пригласить кассира осуществить операцию пополнения карты. Важно учитывать, что при предоставлении этой услуги "ПриватБанк" взимает комиссию в размере 0,5% от суммы пополнения.

Стоит также напомнить, что в это время клиенты "ПриватБанк" и дальше выражают недовольство по выдаче "изношенной валюты". В банке уточняют, что при заказе валютных купюр не предоставляется возможность выбора года изготовления. Все полученные от банка банкноты используются и находятся в общем обращении.

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