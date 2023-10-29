Банки почали блокувати рахунки клієнтів через заборгованість із комунальних платежів. Хоча клієнти "ПриватБанк" скаржаться, що їхні картки блокують навіть після простих операцій. Один з клієнтів "ПриватБанк" розповів на спеціалізованому сайті "Мінфін", як банк залишив його без коштів.

Зокрема клієнтка "ПриватБанк" розповіла, як банк заблокував їй 116 тисяч гривень переказу на картку. Одразу після заблокування коштів "ПриватБанк" попросив доказати походження коштів та звинуватив українку у шахрайстві. Українка поспішила це зробити та принесла необхідні документи до найближчого відділення "ПриватБанк".

Там їй сказали, що цих доказів не достатньо і попросили офіційну відповідь з боку поліції з підтвердженням того, що клієнтка не причетна до шахрайства.

Але для того, щоб отримати відповідь з поліції, потрібна була офіційна відповідь з боку "ПриватБанк", а саме - з якої причини були заблоковані кошти. Відповідь від банку клієнт чекав місяць. В офіційній відповіді від "ПриватБанк" нічого про шахрайські дії не говорилося. А причиною блокування був пункт 1.1.10.5.2 Умов та правил надання банківських послуг, в цьому пункті не вказана точна причина блокування коштів.

"Після того як я отримала відповідь з боку поліції про те, що я НЕ причетна до шахрайських дій, я написала вже другу заяву про переведення заморожених коштів на мій інший банк і до цієї заявки прикріпила відповідь з поліції про те, що я не причетна до шахрайства. У відповідь банк придумав новий додатковий рівень і захотів судитися. Кожного разу, коли коли я надаю потрібні докази, банк придумує додаткові причини для того, щоб не віддавати гроші ", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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