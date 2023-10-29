Банки начали блокировать счета клиентов из-за задолженности по коммунальным платежам. Хотя клиенты ПриватБанк жалуются, что их карты блокируют даже после простых операций. Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал на специализированном сайте "Минфин", как банк оставил его без средств.

В частности, клиентка "ПриватБанк" рассказала, как банк заблокировал ей 116 тысяч гривен перевода на карточку. Сразу после заблокирования средств "ПриватБанк" попросил доказать происхождение средств и обвинил украинку в мошенничестве. Украинка поспешила это сделать и принесла необходимые документы в ближайшее отделение "ПриватБанка".

Там ей сказали, что этих доказательств недостаточно и попросили официальный ответ со стороны полиции с подтверждением того, что клиент не причастен к мошенничеству.

Но для того, чтобы получить ответ из полиции, потребовался официальный ответ со стороны "ПриватБанк", а именно - по какой причине были заблокированы средства. Ответ от банка клиент ждал месяц. В официальном ответе от "ПриватБанка" ничего о мошеннических действиях не говорилось. А причиной блокировки являлся пункт 1.1.10.5.2 Условий и правил предоставления банковских услуг, в этом пункте не указана точная причина блокирования средств.

"После того как я получила ответ со стороны полиции о том, что я не причастна к мошенническим действиям, я написала уже второе заявление о переводе замороженных средств на мой другой банк и к этой заявке прикрепила ответ из полиции о том, что я не причастна к мошенничеству. мошенничества.В ответ банк придумал новый дополнительный уровень и захотел судиться. Каждый раз, когда я предоставляю нужные доказательства, банк придумывает дополнительные причины для того, чтобы не отдавать деньги", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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