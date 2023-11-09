Деякі клієнти "ПриватБанк" зазнають певних труднощів при користуванні банківськими послугами, і ці проблеми час від часу призводять до негативних вражень щодо якості обслуговування у цьому банку. На порталі "Мінфін" з'явився декілька схожих негативних відгуків, в яких висловлюється критика стосовно роботи "ПриватБанк".

Зокрема одна клієнтка "ПриватБанк" поскаржилась, що вже вшосте замовляє у відділенні доларові купюри, а їй кожного раз видають банкноти старого зразка - тобто 1996 року. Коли ж жінка попросила забронювати їй нові банкноти - в "ПриватБанк" відмовили.

"Таке враження, що вони нові купюри скидують валютчикам. Просто жах, ніколи не буду мати справу з цим жахливим банком, а тим більше там валюту тримати. Це не нормально, коли самый більший банк країни спихує своїм клієнтам старі купюри, які через місяць чи пів року знову вийдуть з обігу, як зробили пару місяців назад", - додала клієнтка "ПриватБанк".

Інший клієнт "ПриватБанк" також скаржиться на схожу проблему. Чоловік весь тиждень намагався отримати валютну готівку з карти. Спробував три відділення в різних локація, кожен раз попередньо замовляючи готівку. Кожного разу валюта була старого зразка.

В "ПриватБанк" пояснили, що банк здійснює видачу валюти згідно з чинними вимогами Національного Банку України. Тобто всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій видачі готівки, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 по 2013 рік, знаходяться в обігу в Україні. Виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом.

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