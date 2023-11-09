Некоторые клиенты "ПриватБанк" испытывают определенные трудности при пользовании банковскими услугами, и эти проблемы время от времени приводят к негативным впечатлениям по качеству обслуживания в этом банке. На портале "Минфин" появилось несколько схожих негативных отзывов, в которых высказывается критика относительно работы "ПриватБанка".

В частности, одна клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что уже в шестой раз заказывает в отделении долларовые купюры, а ей каждый раз выдают банкноты старого образца - то есть 1996 года. Когда же женщина попросила забронировать ей новые банкноты – в "ПриватБанке" отказали.

"Такое впечатление, что они новые купюры сбрасывают валютчикам. Просто ужас, никогда не буду иметь дело с этим ужасным банком, а тем более там валюту держать. Это не нормально, когда самый крупный банк страны спихивает своим клиентам старые купюры, которые через месяц или полгода снова выйдут из обращения, как сделали пару месяцев назад", - добавила клиентка "ПриватБанк".

Другой клиент "ПриватБанка" также жалуется на похожую проблему. Мужчина всю неделю пытался получить долларовую валюту с карты. Попробовал три отделения в разных локациях, каждый раз предварительно заказывая наличные. Каждый раз валюта была старого образца.

В "ПриватБанке" объяснили, что банк осуществляет выдачу валюты согласно действующим требованиям Национального Банка Украины. То есть все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций выдачи наличных денег, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине. Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время.

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