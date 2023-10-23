Група "Нафтогаз" взяла під контроль АТ "Волиньгаз". Це 17-те обласне газорозподільне підприємство, яке перейшло під контроль держави з початку року. Через це зміни у "Нафтогазі" торкнуться сотень тисяч украіїнців. Про це повідомили в телеграм-каналі Міненерго.

Повідомляється, що у жовтні 2023 року компанія "Волиньгаз" стала частиною групи "Нафтогаз", долучившись до інших 16 обласних газорозподільних підприємств, які з початку 2023 року перейшли під контроль держави.

Зміни були зумовлені необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань щодо надійного захисту критичних об'єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури у разі ворожих атак.

"Волиньгаз" АТ забезпечує розподіл природного газу до бюджетних організацій і понад 250 тисяч домогосподарств в області. Наразі тарифи на послуги розподілу і особові рахунки для мешканців області залишаються без змін. Щодо зміни реквізитів "Нафтогаз" обіцяє повідомити окремо.

Варто нагадати, що починаючи з 1 листопада, газові ціни для населення в Україні залишаються незмінними. Різниця в тарифах може складати до двох гривень за кубометр і залежить від постачальника газу. Проте більшість українських громадян надалі купуватиме свій природний газ від компанії "Нафтогаз".

Для таких споживачів, тариф залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр, як і в жовтні. Важливо відзначити, що близько 98% населення України продовжуватиме отримувати своє газове паливо від "Нафтогазу".

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