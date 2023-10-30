Починаючи з 1 січня 2024 року, мінімальна зарплата в Україні зросте із поточних 6 700 гривень до 7 100 гривень, а з 1 липня цього ж року вона підвищиться до 8 000 гривень, що становить 19,4% збільшення.

Мінімальний розмір прожиткового мінімуму на одну особу також збільшиться з нинішніх 2 589 гривень до 2 920 гривень, починаючи з 1 січня, що представляє собою 12,8% підвищення. Про це розповіли юристи Банкіського клубу.

Підвищення цих показників також вплине на розмір пенсій. Особливо, завдяки зростанню мінімальної заробітної плати, мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів також зросте.

Так починаючи з 1 квітня 2024 року для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, збільшиться із 2 680 гривень до 3 200 гривень. Це підвищення пенсій представляє собою 40% від мінімальної зарплати.

Крім того, передбачено виділення коштів для щорічної індексації пенсій, запланованої на 1 березня 2024 року. Також запроваджено нову систему нарахування пенсій за допомогою коефіцієнтів та балів.

Це спрямовано на забезпечення справедливості між людьми, які виходять на пенсію за однаковими параметрами в різні роки. Наразі ті, хто йде на пенсію пізніше, отримують значно вищі платежі, ніж ті, хто вийшов на пенсію декілька років тому.

Якщо усі заплановані заходи будуть реалізовані успішно, то середня пенсія у 2024 році може сягнути 6 000 гривень, порівняно з поточними 5 500 гривень.

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