Начиная с 1 января 2024 года, минимальная зарплата в Украине вырастет с текущих 6700 гривен до 7100 гривен, а с 1 июля этого же года она повысится до 8000 гривен, что составляет 19,4% увеличения.

Минимальный размер прожиточного минимума на одного человека также увеличится с нынешних 2589 гривен до 2920 гривен, начиная с 1 января, что представляет собой 12,8% повышения. Об этом рассказали юристы Банковского клуба.

Повышение этих показателей также отразится на размере пенсий. Особенно благодаря росту минимальной заработной платы минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров также возрастет.

Так, начиная с 1 апреля 2024 года для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный страховой стаж, увеличится с 2 680 гривен до 3 200 гривен. Это повышение пенсий представляет 40% от минимальной зарплаты.

Кроме того, предусмотрено выделение средств для ежегодной индексации пенсий, намеченной на 1 марта 2024 года. Также введена новая система начисления пенсий с помощью коэффициентов и баллов.

Это направлено на обеспечение справедливости между людьми, которые выходят на пенсию по одинаковым параметрам в разные годы. В настоящее время те, кто уходит на пенсию позже, получают значительно более высокие платежи, чем те, кто вышел на пенсию несколько лет назад.

Если все запланированные мероприятия будут реализованы успешно, то средняя пенсия в 2024 году может составить 6 000 гривен по сравнению с текущими 5 500 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.