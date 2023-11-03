Старі монети в 10 копійок можуть принести своїм власникам великі гроші – найбільше виділяє цю монету кількість ягід на гронах.

Українці можуть знайти у скарбничках чи своїх гаманцях цінну монету. Стало відомо, що прості 10 копійок можуть принести величезні гроші. Така монетка дуже цікавить нумізматів. У чому цінність 10 копійок і скільки за таку монету готові платити пояснили на спеціалізованому сайті Violity.

Чоловік з Запоріжжя розмістив лот на аукціоні та повідомивши, що він виявив рідкісну монету у своїй скарбничці та вирішив відновити її стан. Відповідно до його опису, ця монета має позначення 3.11ДАм (або 3.21ДАм) та має рідкісний ступінь рідкості - 7.

Один з нумізматичних експертів у коментарях вказав, що монета відноситься до різновиду 3.12(1)ДАм, з особливостями, такими як товстий середній зуб тризубця та вузький проріз на шостому зерні у колосі.

Але найбільше виділяє цю монету кількість ягід на гронах. У третій та шостій гронах наявні по три ягоди, що робить цей лот надзвичайно рідкісним, оскільки такі монети були в обігу в обмеженій кількості.

Продавець вирішив не встановлювати фіксовану ціну, а розпочав аукціон, на якому нумізмати можуть подавати свої ставки. Наразі найвища пропозиція сягнула 15 тисяч гривень, але аукціон вже зібрав увагу 112 учасників, що свідчить про великий інтерес до цього лота. Отже, ціна цієї монети, яку чоловік виявив у своїй скарбничці, може подальше зростати.

Останні новини України:

Нагадаємо, українські 25 копійок продають за чималу суму - що у них особливого і як вони виглядають.

Як повідомляла Politeka, за 5 копійок можна отримати більше 4 тис гривень, фото монети.

Також Politeka писала, за які монети в Україні готові платити тисячі гривень.