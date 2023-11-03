Старые монеты в 10 копеек могут принести своим владельцам большие деньги - больше всего выделяет эту монету количество ягод на гроздях.

Украинцы могут найти в копилках или в своих кошельках ценную монету. Стало известно, что простые 10 копеек могут принести огромные деньги. Такая монетка очень интересует нумизматов. В чем ценность 10 копеек и сколько за такую ​​монету готовы платить, объяснили на специализированном сайте Violity.

Мужчина из Запорожья разместил лот на аукционе и сообщив, что он обнаружил редкую монету в своей копилке и решил восстановить ее состояние. Согласно его описанию, эта монета имеет обозначение 3.11ДАм (или 3.21ДАм) и имеет редкую степень редкости – 7.

Один из нумизматических экспертов в комментариях указал, что монета относится к разновидности 3.12(1)ДАм, с особенностями, такими как толстый средний зуб трезубца и узкая прорезь на шестом зерне в колосе.

Но больше всего выделяет эту монету количество ягод на гроздях. В третьей и шестой гроздьях есть по три ягоды, что делает этот лот чрезвычайно редким, поскольку такие монеты были в обращении в ограниченном количестве.

Продавец решил не устанавливать фиксированную цену, а приступил к аукциону, на котором нумизматы могут подавать свои ставки. Наивысшее предложение составило 15 тысяч гривен, но аукцион уже собрал внимание 112 участников, что свидетельствует о большом интересе к этому лоту. Следовательно, цена этой монеты, которую мужчина обнаружил в своей копилке, может дальше расти.

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