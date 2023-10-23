Є кілька випадків, коли у ПФУ перестануть виплачувати пенсію українцям.

В Україні частина пенсіонерів може залишитися без виплат, тому українцям варто знати всі причини, чому виплати пенсії можуть призупинити.

Наприклад, виплату пенсії можуть призупинити у випадку, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більше ніж 6 місяців. Щоб уникнути цього, необхідно здійснити хоча б одну транзакцію за допомогою своєї пенсійної картки протягом цього періоду. Але є інші випадки, коли перестануть виплачувати пенсію.

Українці можуть легко відновити виплати пенсії та повернути невиплачені кошти. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) та підтвердити свою особу.

За словами заступниці глави Міністерства соціальної політики Дар'ї Марчак, якщо пенсіонер з'являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжуються. Після перевірки даних ПФУ приймає рішення щодо відновлення виплат протягом 10 днів (від дня звернення).

Є ще кілька причин, які можуть призвести до припинення виплат пенсії на пенсійну картку:

У випадку смерті громадянина. Якщо пенсіонер подав недостовірні відомості щодо свого трудового стажу та заробітку. Якщо пенсіонер виїжджає за кордон на тривалий термін (проте існують винятки, зокрема, якщо Україна має договір з країною його нового проживання щодо виплати пенсій, то він продовжуватиме отримувати пенсію за кордоном).

Нагадаємо також, що при призначенні пенсії за віком, українські пенсіонери можуть отримати від держави пенсію меншу, ніж б вони бажали. Особливо ця проблема стосується пенсіонерів, які народилися на початку або в кінці року.

Джерело: OBOZ.UA

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