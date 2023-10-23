Есть несколько случаев, когда в ПФУ перестанут выплачивать пенсию украинцев.

В Украине часть пенсионеров может остаться без выплат, поэтому украинцам следует знать все причины, почему выплаты пенсии могут быть приостановлены.

К примеру, выплату пенсии могут приостановить в случае, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более 6 месяцев. Чтобы избежать этого, необходимо совершить хотя бы одну транзакцию с помощью своей пенсионной карты в течение этого периода. Но есть и другие случаи, когда перестанут выплачивать пенсию.

Украинцы могут легко восстановить выплаты пенсии и вернуть невыплаченные денежные средства. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подтвердить свое лицо.

По словам замглавы Министерства социальной политики Дарьи Марчак, если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжаются. После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней (со дня обращения).

Есть еще несколько причин, которые могут привести к прекращению выплат пенсии на пенсионную карту:

В случае погибели гражданина. Если пенсионер подал недостоверные сведения о своем трудовом стаже и заработке. Если пенсионер выезжает за границу на длительный срок (однако существуют исключения, в частности, если у Украины есть договор со страной его нового проживания по выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).

Напомним также, что при назначении пенсии по возрасту, украинские пенсионеры могут получить от государства пенсию меньше, чем они хотели бы. Особенно эта проблема касается пенсионеров, родившихся в начале или конце года.

Источник: OBOZ.UA

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