Ведуча "1+1" Марічка Падалко вже тривалий час є амбасадоркою руху "Єдині" та популяризації української мови, хоч колись вона сама була російськомовною.

ЦЬого разу Марічка Падалко висловилася про те, шо слухають українські діти, про Топ-100 пісень iTunes в Україні та з якої сходинки чарту починається російська музика. Ведуча також розповіла про випадок, який її дуже обурив.

"Зараз ми дуже чутливо сприймаємо якісь такі мовні моменти. Я от якраз бігла селом, де в мене дача, кілька днів тому, і їхав батько з двома хлопцями і дуже голосно слухав — я навіть запам'ятала рядки, щоб погуглити хоча б, що це, там "бутылка вина и не болит голова". Він до своїх хлопців каже: "Классная песня". Я була така зла. Я не встигла їх наздогнати на веліку, щоб сказати хлопцям, що, друзі, це не класна пісня, не слухайте батька, слухайте нормальне", — заявила Марічка Падалко.

Після тієї ситуаці Марічка Падалко намагалась себе якось втішити, тому відкрила iTunes і подивилася Топ-100 популярних пісень в Україні.

"Першу російську пісню я знайшла аж на 21 місці, а якщо взяти 2019 рік, то там навіть важко українську пісню знайти. Тобто я себе втішаю і розумію, що поступ є, але нам треба один одного підтримувати, особливо тих людей, які в окупації", — наголосила Марічка Падалко.

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