Ведущая "1+1" Маричка Падалко уже долгое время является амбассадором движения "Единые" и популяризации украинского языка, хотя когда-то она сама была русскоязычной.

В этот раз Маричка Падалко высказалась о том, что слушают украинские дети, о Топ-100 песен iTunes в Украине, и с какой ступени чарта начинается российская музыка. Ведущая также рассказала о случае, который ее очень возмутил.

"Сейчас мы очень чувствительно воспринимаем какие-то такие языковые моменты. Я вот как раз бежала по селу, где у меня дача, несколько дней назад, и ехал отец с двумя парнями и очень громко слушал — я даже запомнила строки, чтобы погуглить хотя бы, что это, там "бутылка вина и не болит голова". Он к своим ребятам говорит: "Классная песня". Я была такая злая. Я не успела их догнать на велике, чтобы сказать ребятам, что, друзья, это не классная песня, не слушайте отца, слушайте нормальное", — заявила Маричка Падалко.

После этой ситуации Маричка Падалко пыталась себя как-то утешить, поэтому открыла iTunes и посмотрела Топ-100 популярных песен в Украине.

"Первую российскую песню я нашла аж на 21 месте, а если взять 2019 год, то там даже тяжело украинскую песню найти. То есть я себя утешаю и понимаю, что продвижение есть, но нам нужно друг друга поддерживать, особенно тех людей, которые в оккупации", - подчеркнула Маричка Падалко.

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