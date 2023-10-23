Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка стала ведучою нового сезону шоу "Хто зверху?", розповіла про те, як відсвяткувала свій 36-й день народження, який припав на 19 жовтня. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фотографіями та з гумором розповіла про хід свого святкового дня.

На опублікованих фотографіях Леся постає у сміливій міні-сукні чорного кольору з прозорими вставками, що підкреслює її витончену фігуру та довгі ноги.

Також телеведуча поділилася знімком, на якому вона поруч із її домашнім вихованцем, собакою на ім'я Рафік. Вона також похвалилася квітами, які подарували їй на честь свята.

«Прокинулася здорова, щаслива, з перстнем на пальці, чоловіком та двома дітьми… Все так, як ви мені побажали. Тому бажаю вам усього того, що ви побажали мені, довго писати не можу, бо діти хочуть грудей, а чоловік є.. ну і навпаки» - написала Нікітюк.

У мережі ж відповіли по-своєму: «Добре, красиво, але не вчасно; Що означає не вчасно?! Чи не час святкувати свій день народження? Чи не час жити?; Це називається жіноча заздрість, чи не на час на день народження приймати подарунки?;

Ого ти стара 😂36; І всі перейшли подивитися на того молодого; Щирі привітання молодою, вродливою».

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