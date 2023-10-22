Щоденно Україна наближається до зими, і разом з цим з'являються нові деталі щодо можливого енергетичного відключення. Мобільні оператори заявляють, що більшість споживачів матимуть зв'язок завдяки встановленню нових акумуляторів та придбанню генераторів.

Тим часом комісія перевірила всіх операторів мобільного зв'язку, щоб з'ясувати, чи готові вони до тривалих блекаутів - не готовими виявились найпопуярніші оператори мобільного зв'язку.

З початку січня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунікацій (НКЕК), провела вже 8 перевірок у мобільних операторів стосовно їх дотримання вимог комісії, що базуються на рішенні Ради національної безпеки і оборони України. Головними вимогами є гарантування автономності та безперервності надання послуг абонентам протягом 3 діб.

Зазначено, що під час цих перевірок були виявлені порушення в діяльності всіх операторів мобільного зв'язку. На виправлення дали місяць.

Стало відомо, як мобільні оператори готуються до можливих блекаутів і чи буде зв'язок. Наприклад, у компанії lifecell було обладнано опорну мережу новими акумуляторами, а важливі технологічні пункти – генераторами. Протягом останніх шести місяців було підключено приблизно 1200 базових станцій до власних та партнерських генераторів. Також в компанії тестирується проєкт енергопостачання базових станцій за допомогою сонячних батарей.

Vodafone забезпечив основні та резервні системи живлення та пальні всіх важливих технічних вузлів. Кількість базових станцій, які працюватимуть на дизельних генераторах, було збільшено майже в чотири рази. Приблизно 150 мільйонів гривень було інвестовано в енергонезалежність.

"Київстар" вклав близько 1 мільярда гривень в енергонезалежність. Більша частина цих коштів була витрачена на джерела живлення для базових станцій мобільного зв'язку. На базових станціях було встановлено 80 тисяч нових акумуляторів, які забезпечують до 6 годин роботи при відсутності електропостачання. Планується збільшити цю кількість до 110 тисяч до кінця поточного року. Крім того, кількість стаціонарних та мобільних дизельних генераторів було збільшено втричі.

Джерело: РБК-Україна.